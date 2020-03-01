Транспорт
РИА НовостиУченые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов. Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Исследователи выявили связь между стоимостью машины и соблюдением дорожных правил
Газета.Ruвчера в 21:45
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:00, Ашберн
Комментарии
Политика
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Футбол
Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»
Кино
В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»
Киберспорт
Evil Geniuses покинули IEM Katowice по CS:GO
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл аутсайдеру лиги, Гусев набрал одно очко
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Происшествия
Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт
Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Общество
American Airlines приостановила полеты в Милан из-за «снижения спроса»
В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Общество
Зачем Украине понадобился виртуальный реверс газа из Словакии
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта 2020 года виртуального реверса российского газа, идущего в Европу по украинской территории.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Американские астрофизики обнаружили новый естественный спутник земли. Малый астероид имеет маркировку 2020 CD3.
Армия и оружие
Донбасс: Почему война продолжается?
Согласно договорённостям, Украина не может силой вернуть независимые территории, если не предоставит им особые права, включая право иметь свои правоохранительные органы и суды, право на амнистию и не внесёт особый статус Донбасса в свою Конституцию.
Общество
В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона
По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Авто
Под налог на роскошь попали новые машины
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
На трассе в Свердловской области столкнулись грузовик и заказной автомобиль Fiat Ducato, перевозивший пассажиров из Нижнего Тагила в Туринск на горячие источники.