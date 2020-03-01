Транспорт
РИА НовостиУченые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов. Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.
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