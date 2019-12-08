Группа ученых во главе с исследователями Университета Стэнфорда выяснили три важных этапа в старении человека, проанализировав данные анализов крови. Этими этапами оказались 34, 60 и 78 лет. В ходе исследования изучались данные 3000 белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

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