Наука
ИнтерфаксУченые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови
Группа ученых во главе с исследователями Университета Стэнфорда выяснили три важных этапа в старении человека, проанализировав данные анализов крови. Этими этапами оказались 34, 60 и 78 лет. В ходе исследования изучались данные 3000 белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Авто
Geely в ноябре увеличила продажи в России более чем в 2 раза
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Гаджеты
Утечка: драйвер Radeon Software 2020 скоро принесёт интеллектуальную технологию Radeon Boost
Похоже, AMD что-то перепутала, и в актуальном драйвере стала показываться реклама Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, а благодаря ряду информаторов у нас теперь есть название одной из новых возможностей: Radeon Boost.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Политика
Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Игры
Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect
Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Политика
Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Технологии
Intel голословно заявила о превосходстве своих процессоров над AMD
Во время недавнего мероприятия Intel заявила, что её процессоры превосходят продукты от конкурентной AMD.
Футбол
Объявлены составы «Сочи» и «Рубина» на матч РПЛ
Объявлены стартовые составы "Сочи" и казанского "Рубина" на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
«Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме
Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
Автомобиль врезался в толпу школьников в Нижнем Новгороде
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Футбол
Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в примере
Месси вышел в лидеры лиги по этому показателю, обойдя бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого в активе 34 хет-трика.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Футбол