Космос

РИА НовостиРИА НовостиУченые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Астрономы обнаружили самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого

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