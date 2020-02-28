Космос

РИА НовостиРИА НовостиУченые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной

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Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

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