Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Общество Казгордума утвердила генплан Казани до 2040 года Депутаты Казанской городской думы утвердили генеральный план Казани до 2040 года. Решение принято на 38-й сессии Казгордумы.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Здоровье Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.

Общество Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл Канада в скором времени перестанет платить за охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.

Армия и оружие Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.

Общество Лукашенко отказался закрывать границы из-за коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует закрывать границы, из-за того что в стране подтвержден первый случай коронавируса COVID-19.

Армия и оружие Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: "Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью".

Общество Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Российским туроператорам и турагентам Ростуризм рекомендовал приостановить формирование и продажи туров в Италию, Корею, а также Иран до нормализации эпидемиологической обстановки.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Общество Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Игры Apple удалила из китайского App Store игру Plague Inc 27 февраля компания Apple удалила игру Plague Inc. Из своего магазина приложений App Store в Китае по требованию местных властей.

Армия и оружие Новое российско-турецкое обострение: Вопрос о закрытии Турции будет ясен после переговоров 5 марта Напомним, что громкие и жесткие заявления Эрдогана о «большой войне» начались сразу после того, как неделю назад армия Асада взяла городок Сарахъиба, через который проходит наиважнейшая трасса трасса М-5 из Дамаска в Алеппо, после чего стало возможным крупное наступление на город Идлиб.