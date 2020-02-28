Космос

РИА НовостиРИА НовостиУченые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

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Учёные зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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Во Вселенной произошел самый громкий хлопок со времен Большого взрыва

Фонтанка.Ру02:47

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости02:13

Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

Взгляд.ру03:59

Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

Lenta.ruвчера в 22:30

Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной

Ридусвчера в 14:20
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Форвард «Рейнджерс» Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

РИА Новости 00:47
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РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
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В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

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Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Piter.tv вчера в 23:59
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Общество

Счета государственной телекомпании Украины арестованы

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы из-за долга в размере более 10 млн евро перед телеканалом «Евроньюс».
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Тысячи беженцев направляются к границам Турции со странами Европы

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АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

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Экономика

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В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Ведомости 04:17
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
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Кино

Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса

Американский режиссер Стивен Спилберг отказался снимать пятую часть приключенческого фильм про Индиану Джонса.
РИА Новости вчера в 04:44
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Взгляд.ру вчера в 19:53
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В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Игры

Релизный трейлер One Punch Man: A Hero Nobody Knows посвящён Сайтаме

Приключенческий боевик One Punch Man: A Hero Nobody Knows выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One лишь через несколько дней, 28 февраля.
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В роддом в Братске подкинули сумку с новорожденным ребенком

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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Игрок «Локомотива» Джорджевич думал о получении российского паспорта

Газета.Ru 00:40
Происшествия

В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:41
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
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