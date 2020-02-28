Космос

РИА НовостиРИА НовостиУченые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

Lenta.ruвчера в 22:30

Во Вселенной произошел самый громкий хлопок со времен Большого взрыва

Фонтанка.Ру02:47

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости02:13

Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

Вести.Ru02:07

Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе

Телеканал 360°03:29

Ученые нашли крупнейший взрыв за всю историю Вселенной

V-kosmose.comвчера в 23:04

Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной

Ридусвчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:46, Ашберн

Комментарии

Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Одна из самых титулованных теннисисток в истории России приняла решение повесить ракетку на гвоздь.
Volgogradru вчера в 07:16
Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
Армия и оружие

В Турции усилили охрану российского посольства

По данным информационного агентства, меры безопасности в представительстве российской дипмиссии были усилены после гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе.
Политическая Экспертиза 02:25
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:38
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Интерфакс 00:29
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Политика

Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля

Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
REGNUM 03:21
Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета вчера в 02:59
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Происшествия

Новорожденного ребенка нашли в туалете женской консультации в Братске

Неизвестная молодая женщина оставила новорожденного ребенка в женской консультации в Центральном районе Братска.
Общественное телевидение России 02:18
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Футбол

Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию

32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
StarHit.ru 26 февраля в 06:02
Футбол

«Арсенал» покидает Лигу Европы, уступив «Олимпиакосу»

"Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.
Soccer.ru вчера в 17:35
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Политика

Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай

В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Интерфакс 03:15
Авто

Citroen выпустит очень дешевый электромобиль Ami

Французская компания Citroen объявила о выходе нового электрического ситикара под названием Ami.
Rusargument вчера в 17:12
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

REGNUM 02:42
Общество

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Государственные Вести вчера в 04:16
Гаджеты

ViewSonic VX2485-MHU: монитор формата Full HD c портом USB Type-C

Компания ViewSonic анонсировала монитор VX2485-MHU на матрице IPS, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 200 долларов США.
3DNews 03:26
Экономика

Налоговая служба США инициировала дело в отношении Олега Тинькова

Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Croup, участвует в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США.
Finam.Ru 03:36
Здоровье

На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ

На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 10:27
Армия и оружие

В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных

Группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе.
РБК вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»

Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается.
Дни24 02:23
Авто

Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом

В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Motor вчера в 02:12
Музыка

Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro

Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
iXBT.com 02:27
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU вчера в 05:06
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
RT на русском 02:33
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Биатлон

Олимпийский чемпион из Германии поддержал затравленного Логинова

Бывший биатлонист сборной Германии Михаэль Реш поддержал россиянина Александра Логинова, столкнувшегося с травлей со стороны соперников во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Lenta.ru 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное