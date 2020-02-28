Космос
РИА НовостиУченые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
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Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Одна из самых титулованных теннисисток в истории России приняла решение повесить ракетку на гвоздь.
Происшествия
В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
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В Турции усилили охрану российского посольства
По данным информационного агентства, меры безопасности в представительстве российской дипмиссии были усилены после гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе.
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Политика
Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля
Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Происшествия
Новорожденного ребенка нашли в туалете женской консультации в Братске
Неизвестная молодая женщина оставила новорожденного ребенка в женской консультации в Центральном районе Братска.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Футбол
Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию
32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
Футбол
«Арсенал» покидает Лигу Европы, уступив «Олимпиакосу»
"Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Политика
Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай
В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Авто
Citroen выпустит очень дешевый электромобиль Ami
Французская компания Citroen объявила о выходе нового электрического ситикара под названием Ami.
Общество
Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Гаджеты
ViewSonic VX2485-MHU: монитор формата Full HD c портом USB Type-C
Компания ViewSonic анонсировала монитор VX2485-MHU на матрице IPS, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 200 долларов США.
Экономика
Налоговая служба США инициировала дело в отношении Олега Тинькова
Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Croup, участвует в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США.
Здоровье
На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ
На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Армия и оружие
В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных
Группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»
Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается.
Авто
Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом
В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Музыка
Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro
Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
Финансы
Курс евро на торгах превысил 72 рубля
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Биатлон
Олимпийский чемпион из Германии поддержал затравленного Логинова
Бывший биатлонист сборной Германии Михаэль Реш поддержал россиянина Александра Логинова, столкнувшегося с травлей со стороны соперников во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.