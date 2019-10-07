Наука

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Как рассказал профессор ТПУ Игорь Семилетов, этот выброс метана был самым мощным за последние годы. Это явление было обнаружено во время экспедиции учёных в воды Восточной Арктики. Основной целью этой экспедиции было исследование газовых фонтанов или сипов.
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с чего всё началось
Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили
 о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.
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В Восточно-Сибирском море зафиксировали рекордный выброс метана

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