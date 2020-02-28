Космос
Российская газетаУченые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной
Грандиозный катаклизм случился в районе сверхмассивной черной дыры. Специалисты называют произошедшее самым мощным взрывом со времен так называемого Большого взрыва. Выброс энергии оказался в пять раз больше, чем рекорд, зафиксированный ранее.
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