Результаты исследования приводит РИА "Новости". Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места.

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

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