Общество
Газета.RuУченые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места
Результаты исследования приводит РИА "Новости". Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места.
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Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Биатлон
Дело открыто из-за поддельной аккредитации на ЧМ тренера Касперовича
Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования российским тренером Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
При взрыве газа в трехэтажном доме в Ростовской области погибли два человека, ещё двое пострадали.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье
Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Компания Hyundai назвала стоимость и комплектации модернизированного Hyundai Solaris для российского рынка.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
Космос
Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Политика
МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Американская компания Apple в скором времени представит недорогую модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 22 февраля
За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали отработку США ядерного удара по России
Россия осуждает отработку военными США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по целям на территории РФ.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.