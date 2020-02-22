Общество
Газета.RuУченые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места
Результаты исследования приводит РИА "Новости". Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места.
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с чего всё началось
Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране.РИА Новостивчера в 11:31
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