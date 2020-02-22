Общество

Газета.RuГазета.RuУченые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Результаты исследования приводит РИА "Новости". Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места.
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с чего всё началось

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране.
РИА Новостивчера в 11:31

Подробнее о событии

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Lenta.ruвчера в 13:32

Источником коронавируса был не рынок морепродуктов – Китайская академия наук

ЭКДвчера в 10:18

Китайские ученые узнали о существовании коронавируса с начала декабря

РБКвчера в 13:29

Коронавирус попал на уханьский рынок извне, установили ученые

Московский Комсомолецвчера в 11:57

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

РИА Новостивчера в 11:31

Ученые нашли новый источник распространения коронавируса

Москва 24вчера в 11:22

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Газета.Ruвчера в 13:31
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Хоккей

«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:47
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Деловое.ТВ вчера в 14:46
Политика

Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
Известия вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Московский Комсомолец вчера в 22:49
Политика

Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Московский Комсомолец вчера в 11:45
Биатлон

Полиция отчиталась о результатах обыска у российских биатлонистов

«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — отчитались в посольстве.
Lenta.ru вчера в 12:55
Общество

Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз

РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru вчера в 09:46
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 556

Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
RT на русском вчера в 20:44
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций

Почти весь день пройдет в активном деловом режиме – это отличный период для заработка и для решения карьерных вопросов.
Бугульминская газета 20 февраля в 01:02
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости вчера в 05:42
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости 21 февраля в 03:18
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Юту», у Хардена и Уэстбрука 72 очка на двоих

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Джеймс Харден записал в свой актив 38 очков.
Чемпионат вчера в 23:39
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:10
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые отметили, что в полной темноте и при смене обстановки шмели могут распознавать сладкие фигуры.
Волгоградская правда вчера в 08:01
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

РБК 20 февраля в 21:08
Общество

Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
РИА Новости вчера в 02:05
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 21 февраля в 04:31
Футбол

Сборная России обыграла Португалию в матче «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России обыграли команду Португалии в матче "Кубка Легенд", который проходит в Москве.
РИА Новости вчера в 10:29
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru вчера в 19:20
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Газета.Ru вчера в 01:45
Единоборства

Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru вчера в 22:00
Здоровье

Рекомендовано безопасное количество потребления бананов в сутки

Ugpressa.ru вчера в 22:54
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Вулверхэмптона» Жотой

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Диогу Жотой, сообщает Calciomercato.
Спорт-Экспресс вчера в 01:13
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Экономика

Баффетт заявил о росте прибыли Berksihre Hathaway за год на 1900%

В 2019 году чистая прибыль инвестиционной компании Berksihre Hathaway составила $81 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1900%.
РБК вчера в 23:21
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