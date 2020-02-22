Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране.

с чего всё началось

Результаты исследования приводит РИА "Новости". Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места.

Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

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