Общество

Lenta.ruLenta.ruУченые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

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Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

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В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
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Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
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Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
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Уже на 21-й минуте первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве, после того как Брадарич нарушил правила, грубо сыграв против Бустинса.
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Друг Хабиба Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

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Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

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Дагестан впервые посетил главный детский нейрохирург страны

Дагестан в субботу, 22 февраля, с рабочим визитом впервые посетил профессор, доктор медицинских наук, главный детский нейрохирург министерства здравоохранения России Сергей Горелышев.
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
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Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу

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