Общество
Lenta.ruУченые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Общество
В Италии оценили возможность приостановки Шенгена из-за коронавируса
Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Биатлон
Нуждов заявил, что Касперович не просил у СБР аккредитацию на ЧМ
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, не обращался с просьбой аккредитовать его на чемпионат мира в Антерсельве.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Общество
Любителям советского наследия захотели оставить холодильники
Агрегаты по праву считаются советским наследием.
Шоу-бизнес
Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Диброва навещают жена и коллеги.
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые стал отцом
Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Кино
Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
Теннис
Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев завершил борьбу на турнире в Марселе, проиграв хозяину корта Жилю Симону в двух сетах.
Политика
NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде
Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Футбол
«Сельта» Смолова в меньшинстве победила «Леганес»
Уже на 21-й минуте первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве, после того как Брадарич нарушил правила, грубо сыграв против Бустинса.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Единоборства
Друг Хабиба Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский полулегковес Зубайра Тухугов взял верх над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Гаджеты
Western Digital iNAND MC EU521: модули памяти UFS 3.1 для 5G-смартфонов
Компания Western Digital анонсировала модули флеш-памяти iNAND MC EU521, рассчитанные на использование в смартфонах топового уровня с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
Здоровье
Дагестан впервые посетил главный детский нейрохирург страны
Дагестан в субботу, 22 февраля, с рабочим визитом впервые посетил профессор, доктор медицинских наук, главный детский нейрохирург министерства здравоохранения России Сергей Горелышев.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Кино
«Невесомость» откроет фестиваль фильмов о любви в США
Иранский фильм «Невесомость» режиссера Мехди Фард Гадери был выбран в качестве фильма открытия 4-го Международного кинофестиваля с любовной тематикой (LIFF) в США.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Культура
Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане
Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов.
Общество
Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу
19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Космос
Названы сроки первого запуска спутников «Гонец» на ракете «Союз»
Первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете "Союз" для пополнения низкоорбитальной системы "Гонец" будет проведен в августе-сентябре 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор компании "Гонец" Павел Черенков.
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Шоу-бизнес
Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома
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MAN представил новое поколение грузовиков
В компании MAN показали новое поколение для всех грузовых транспортных средств из ассортимента.
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