Коронавирус
РИА НовостиУченые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Футбол
Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Футбол
«Байер» хочет получить за Хаверца 100 миллионов евро
Главный тренер «Байера» Петер Бош рассказал, что клуб хочет выручить солидную сумму за полузащитника Кая Хаверца.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Политика
Саакашвили предупредил украинцев о тяжелых временах из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса потеряет не менее десяти процентов своей экономики, а следующие полгода после окончания пандемии страна будет жить в шоковом режиме.
Происшествия
Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
Футбол
Евро-2020 может пройти в декабре
УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
Хоккей
Клубы КХЛ выступили за продолжение плей-офф Кубка Гагарина
Представители семи клубов КХЛ, которые вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, за исключением снявшегося «Йокерита», провели удалённое совещание.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Происшествия
Названо число жителей Кузбасса, находящихся под особым надзором врачей
Под присмотром врачей находятся 97 жителей Кемеровской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, 14 марта рассказали журналистам представители Департамента здравоохранения Кузбасса и Роспотребнадзора.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
В школах Кузбасса вводится двухнедельный карантин
Рекомендация "ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта 2020 г. или перевести обучение в дистанционный режим" содержится в письме департамента образования и науки Кемеровской области, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.
Общество
Передвижение по Испании ограничат
Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Происшествия
Автомобиль влетел в столб в Барнауле
По словам очевидцев, водитель врезался в столб, потому что уходил от столкновения с пешеходом.
Гаджеты
Realme готовит свои первые смарт-часы
Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.
Кино
Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино
В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа.
Наука
В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Происшествия
Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском
"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет", - говорится в сообщении.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Здоровье
Минздрав Кубани подтвердил первый случай заражения коронавирусом
Отмечается, что после того, как врачи узнали, что он находился в очаге инфекции, его поместили в отдельный бокс и взяли анализы, которые подтвердили диагноз.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.