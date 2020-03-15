Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

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