Коронавирус
РИА НовостиУченые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
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Ученые призвали Лондон принять меры: миллион британцев под угрозой
Московский Комсомолецвчера в 21:06
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