Коронавирус

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Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
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Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

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