Общество
BFM.ruУченый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина. Мосгорсуд 6 сентября 2016 года признал Лапыгина виновным в государственной измене, напоминает ТАСС. Тогда Лапыгина приговорили к семи годам колонии.
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с чего всё началось
Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.ТАСС03:31
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Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
Происшествия
Задержан ряд руководителей ТЭЦ по делу о разливе топлива в Норильске
RT на русском вчера в 05:50
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс
Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.
ТАСС 03:36
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
Происшествия
В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
В ведомстве рассказали, что преступления сексуального характера совершены в Саяногорске с ноября по декабрь 2012 года в присутствии матери, которой мужчина пообещал денежное вознаграждение.
РИА Новости 04:17
Общество
В России выявили 8779 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8779 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:44
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com вчера в 03:38
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину на Кубани
4 июня Вениамин Кондратьев заявил о том, что режим карантина по коронавирусу продлен в крае до 21 июня.
Бизнес-газета вчера в 14:50
Экономика
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Здоровье
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье
В Крыму выявили 25 носителей коронавируса
«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Происшествия
В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ
Bimru.ru 04:06
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. За сутки умерли 174 человека, выздоровели более 8,3 тыс. человек.
REGNUM 03:45
Происшествия
В Воронеже задержали сбившего троих пешеходов полицейского
В Воронеже 24-летний полицейский, выехав на автомобиле на тротуар, сбил троих пешеходов.
Газета.Ru вчера в 08:57
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
В Свердловской области ФАС отказала в переназначении главы РЭК
В Свердловской области Федеральная антимонопольная служба отказала в переназначении главы Региональной энергетической комиссии региона.
Екатеринбург в эфире 03:49