Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина. Мосгорсуд 6 сентября 2016 года признал Лапыгина виновным в государственной измене, напоминает ТАСС. Тогда Лапыгина приговорили к семи годам колонии.

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