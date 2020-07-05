Коронавирус
РБКУченый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии
До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств. Об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон, пишет The Telegraph.
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Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии
Комсомольская правда13:48
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Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого.
РБК 12:55
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Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось
В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.
Хайтек+ 03 июля в 06:15
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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FunKey S стала самой маленькой игровой консолью в мире
Сбор денежных средств на самую маленькую складную игровую консоль в мире начался на краудфандинговой платформе Kickstarter.
NewInform 12:27
Футбол
На самом высоком флагштоке Европы подняли флаг «Зенита» после победы в чемпионате РПЛ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» 5 июля досрочно одержал победу в чемпионате России, обыграв в гостях команду «Краснодар» со счетом 4:2. В честь победы петербуржцев в чемпионате страны на самом высоком флагштоке Европы подняли флаг в сине-бело-голубых цветах «Зенита».
Невские Новости 19:17
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ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против коронавируса
В пресс-службе организации отметили, что вышеперечисленные препараты лишь незначительно уменьшают смертность среди инфицированных COVID-19 либо вовсе на нее не влияют.
MedikForum.ru 07:38
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
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Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Экономика
Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru 16:47
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Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2
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В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Автоновости дня вчера в 05:55
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Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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RT на русском вчера в 22:16
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Глава АРЧК: программы развития Дальнего Востока востребованы у людей
Созданное пять лет назад Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) не только помогает работодателям найти квалифицированных специалистов, но и работает над тем, чтобы выпускники дальневосточных вузов были востребованы и могли успешно строить карьеру.
ТАСС 19:00
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Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
Экономика
Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
Газета.Ru 19:13
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
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Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.
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Происшествия
В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера
Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru 10:10
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Кристина Асмус показала фотографию из ванной
Актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала фотографию, сделанную в ванной, на официальной странице в социальной сети Instagram.
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Экономика
На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов
На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков.
Коммерсантъ 16:43