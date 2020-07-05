До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств. Об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон, пишет The Telegraph.

Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

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