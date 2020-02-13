Происшествия

РБКРБКСуд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор ученому Алексею Темиреву, задержанному по подозрению в госизмене в июле 2018 года. Его приговорили к 7,5 года колонии, сообщили РБК в пресс-службе Ростовского областного суда.
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Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.
ТАСС02:15

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Обвиняемого в госизмене ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 года колонии строгого режима

Donday.ru04:29

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Rostov gazeta04:04

Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

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РИА Новости03:09

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

РБК02:55

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RT на русском02:19

Учёного из Ростовской области приговорили к 7,5 годам за госизмену

Donnews.ru03:33
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