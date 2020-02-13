Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.

с чего всё началось

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор ученому Алексею Темиреву, задержанному по подозрению в госизмене в июле 2018 года. Его приговорили к 7,5 года колонии, сообщили РБК в пресс-службе Ростовского областного суда.

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

Биатлон Фуркад резко ответил на высказывания Резцовой Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заявившей, что он и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.

Наука В ДНК западных африканцев обнаружили гены неизвестного гоминида В геноме жителей Западной Африки найдены участки, свидетельствующие о близком знакомстве с неизвестным пока видом человека, получившим название «призрачного».

Общество Суд заочно арестовал Бориса Минца Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Политика Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17 Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.

Происшествия В Воронеже детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку Суд в Воронеже удовлетворил иск родителей восьмилетней девочки к детскому саду № 83. Три года назад ребенка там обварили горячим компотом.

Армия и оружие Боятся мороза: у американских конвертопланов найден серьезный дефект Во время недавних учений морской пехоты США в Японии обнаружился серьезный недостаток конвертопланов Osprey MV-22 - эти машины не могут работать при низких температурах.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Происшествия Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».

Футбол Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.

Общество Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Здоровье В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.

Политика Польский премьер подтвердил намерение посетить Смоленск и Катынь Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свое намерение посетить Смоленск и Катынь по случаю годовщины крушения президентского авиалайнера Ту-154 и 80-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Происшествия Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».

Хоккей Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.