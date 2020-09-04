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РБК
РБК

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
РИА Новости20:14
Подробнее о событии
РБК

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

РБК03:18
Газета.Ru

Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века

Газета.Ru01:16
Комсомольская правда

Ученый предсказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Комсомольская правда21:51
REGNUM

Ученый из США заявил, что к 2100 году население РФ сократиться на 40 млн

REGNUM23:21
Lenta.ru

Предсказано сокращение населения России на 40 миллионов человек к XXII веку

Lenta.ru22:14
Царьград

В США предсказали России миллионные человеческие потери: И это без учёта пандемии

Царьград00:56
РИА Новости

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

РИА Новости20:14

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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