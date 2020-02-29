Политика
Российская газетаУченый назвал последствия ядерного удара для США
Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах. Такое мнение высказал профессор Джошуа Пирс, смоделировавший сценарий глобальной ядерной войны.
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Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Певица Савичева: реакция блогерши на смерть своего мужа шокирует
Потерявшими чувство реальности назвала участников трагической «банной вечеринки» 29 февраля певица Юлия Савичева.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
Общество
В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
Футбол
Гвардиола прокомментировал матч с «Астон Виллой» в финале Кубка Лиги
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
Политика
Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев
Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев.
Происшествия
Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт
Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Политика
Турецкая оппозиция назвала войну с Сирией капканом для страны
Ловушкой для Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали начало войны Турции с Сирией в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина»), говорится в решении ЦИК партии.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Общество
American Airlines приостановила полеты в Милан из-за «снижения спроса»
В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
Культура
Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Организаторы шоу на НТВ «Маска» объявили состав жюри во время онлайн-трансляции «ВКонтакте».
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Авто
Volvo собрала башню из четырех грузовиков
Маркетинговая группа Volvo Trucks выпустила новый промо-ролик под названием «Башня», для съемок которого создала 15-метровую конструкцию из четырех тяжелых грузовых автомобилей, на вершине которой расположился руководитель компании Роджер Альм.
Культура
Мюзикл «Воины духа» покажут к 20-летию подвига десантников 6-й роты
Наука
Премоторная кора поучаствовала в принятии решений
Ученые показали в эксперименте на мышах, что в принятии решений с учетом контекста, то есть по нелинейному алгоритму, ключевую роль играет премоторная кора.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Гаджеты
Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X
Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
Наука
Мутация помешала клеткам тимуса воспитать лимфоциты
По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.