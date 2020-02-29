Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах. Такое мнение высказал профессор Джошуа Пирс, смоделировавший сценарий глобальной ядерной войны.

Политика Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.

Происшествия Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.

Общество В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.

Экономика Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Происшествия В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.

Политика Турецкая оппозиция назвала войну с Сирией капканом для страны Ловушкой для Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали начало войны Турции с Сирией в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина»), говорится в решении ЦИК партии.

Авто Volvo собрала башню из четырех грузовиков Маркетинговая группа Volvo Trucks выпустила новый промо-ролик под названием «Башня», для съемок которого создала 15-метровую конструкцию из четырех тяжелых грузовых автомобилей, на вершине которой расположился руководитель компании Роджер Альм.

Наука Премоторная кора поучаствовала в принятии решений Ученые показали в эксперименте на мышах, что в принятии решений с учетом контекста, то есть по нелинейному алгоритму, ключевую роль играет премоторная кора.

Гаджеты Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.