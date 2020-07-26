с чего всё началось

Доктор Рупи Ожла, ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, рассказал, как следует питаться, чтобы сохранить молодость кожи. Его слова цитирует таблоид Sun.

Футбол Семак рассказал о целях «Зенита» на следующий сезон Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях клуба на следующий сезон.

Происшествия В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов. 5

Футбол Главный тренер «Бунедкора» назвал трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» хорошим бизнесом Ранее главный тренер «Навбахора» из Узбекистана Андрей Канчельскис в интервью ProstoProSport отметил, что как игрок Жалолиддинов пока маленький ребенок, который любит повозиться с мячом и не отличается хорошей физической подготовкой, а потому ему еще рановато выступать за «Локомотив».

Политика Жириновский указал на ошибку Фургала Глава ЛДПР Владимир Жириновский указал на ошибку своего однопартица, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 64

Экономика Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет. 267

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 354

Шоу-бизнес Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа. 4

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,7K

Политика МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. 88

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 284

Экономика Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары. 59