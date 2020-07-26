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РИА Новости
РИА Новости

Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи

Доктор Рупи Ожла, ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, рассказал, как следует питаться, чтобы сохранить молодость кожи. Его слова цитирует таблоид Sun.В источнике
С чего всё началось
«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — цитирует его 24 июля The Sun
.
Известия23:06
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Газета.Ru

Названы продукты для сохранения молодости кожи

Газета.Ru01:59
Народные новости

Британский ученый рассказал, чем следует питаться для сохранения молодости кожи

Народные новости01:54
Комсомольская правда

Учёный рассказал о продуктах, сохраняющих молодость кожи

Комсомольская правда00:49
РИА Новости

Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи

РИА Новости00:29
РБК

Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи

РБК00:21
Известия

Названы продукты для сохранения молодости кожи

Известия23:06
Lenta.ru

Названы сохраняющие молодость кожи продукты

Lenta.ru21:49

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