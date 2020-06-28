Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Смотрите также
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Глава Сахалина ответил на претензии Японии по Курильским островам
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
В Китае назвали три недостатка россиянок
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2»
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
У северных границ России засекли повышенную радиацию
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. Своими соображениями он поделился с газетой Svenska Dagbladet.В источнике
С чего всё началось
Швед подчеркивает, что изменения могут отразиться и на грунте, что якобы ударит по городам и объектам инфраструктуры региона, вплоть до предполагаемого разрушения, пишет Svenska Dagbladet.
Подробнее о событии