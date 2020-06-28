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РИА НовостиРИА Новости

Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. Своими соображениями он поделился с газетой Svenska Dagbladet.В источнике
С чего всё началось
Швед подчеркивает, что изменения могут отразиться и на грунте, что якобы ударит по городам и объектам инфраструктуры региона, вплоть до предполагаемого разрушения, пишет Svenska Dagbladet.
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Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии

Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
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Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
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