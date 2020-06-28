Общество
РИА НовостиУченый назвал условие разрушения сибирских городов
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. Своими соображениями он поделился с газетой Svenska Dagbladet.
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Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
Митрохину запретили вывозить пробы воды и почвы из Норильска
News.ru вчера в 10:01
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна вчера в 12:38
Общество
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Бернатович обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, заявившему, что сделанные фото НЛО — лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет.
Lenta.ru 14:18
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Интернет
В Google Meet появится поддержка новых функций
Источник говорит о том, что в новой версии Google Meet пользователи смогут использовать функцию, которая позволит размыть фон во время видеосвязи или же заменить его любым изображением.
3DNews 06:38
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Политика
Путин считает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин считает, что Российская Федерация справится с неблагоприятной эпидемиологичской и экономической ситуацией с минимальными потерями, сообщает kp.ru.
РИАМО 06:37
Авто
На продажу выставили редчайшую Волгу за 1,5 млн рублей
На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
Тарантас Ньюс вчера в 12:11
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru 16:30
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из "Большой восьмерки".
РИА Новости 14:38
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Происшествия
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
Футбол
Радимов: Талалаев кинет «Крылья Советов», как сделал это с «Химками»
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Крыльев Советов».
Metaratings 09:20
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.
Известия 16:18
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре
Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Футбол
Тарасов: «Если бы 75 лет назад у России была такая мощь, не знаю, посмели ли на нас напасть бы»
Евро-футбол.ру 11:50
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 миллиона
Как сообщает ToDay News Ufa, в США заразилось коронавирусом уже более 2,47 человек.
ToDay News Ufa 08:12
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57.
Газета.Ru вчера в 23:37