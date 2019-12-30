с чего всё началось

Врач выяснила, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Кроме того, Кивимяки узнала, что концентрированный сок благотворно влиял на работе сосудов. По ее словам, он содержит много полифенола, которые уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Политика Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.

Общество В России планируют скорректировать брачный возраст Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Общество В Японии усилят иммиграционный контроль из-за побега Карлоса Гона Министр юстиции Японии Масако Мори распорядилась в воскресенье усилить иммиграционный контроль и соответствующие процедуры на границах страны в связи с побегом Карлоса Гона.

Авто Opel Corsa — ждать ли в России? Для новой Корсы предлагают три бензиновых мотора – два варианта одного и того же трехцилиндрового двигателя объемом 1,2 литра, а также полуторалитровый дизель.

Армия и оружие Британия снова направит корабли в Ормузский пролив Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.