Наука

Газета.RuГазета.RuУченый назвала напиток, помогающий снизить давление

Врач выяснила, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Кроме того, Кивимяки узнала, что концентрированный сок благотворно влиял на работе сосудов. По ее словам, он содержит много полифенола, которые уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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с чего всё началось
Энн Кивимяки, магистр естественных наук провела
 исследование, в рамках которого она на протяжении десяти недель анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах.
Ferraвчера в 05:42

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Определен напиток, снижающий кровяное давление

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Ученые назвали идеальный напиток для гипертоников

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Ученые назвали эффективно снижающий кровяное давление сок

Профильвчера в 06:50
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Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
Общество

Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января

РИА Новости вчера в 17:00
Хоккей

Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Москва 24 вчера в 11:42
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».
RT на русском вчера в 20:36
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:00
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль вчера в 11:20
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Культура

Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм

Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Piter.tv вчера в 07:05
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК вчера в 22:48
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Савченко рассказала, как «гниет» Украина

Газета.Ru вчера в 12:39
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
Армия и оружие

Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео

Avia.pro 03 января в 17:38
Общество

В Японии усилят иммиграционный контроль из-за побега Карлоса Гона

Министр юстиции Японии Масако Мори распорядилась в воскресенье усилить иммиграционный контроль и соответствующие процедуры на границах страны в связи с побегом Карлоса Гона.
ТАСС вчера в 22:56
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета вчера в 09:19
Происшествия

Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье

Известия вчера в 23:32
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 03 января в 01:29
Авто

Opel Corsa — ждать ли в России?

Для новой Корсы предлагают три бензиновых мотора – два варианта одного и того же трехцилиндрового двигателя объемом 1,2 литра, а также полуторалитровый дизель.
За рулем вчера в 22:00
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 07:07
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Новые автомобили 02 января в 23:48
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Экономика

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Известия 02 января в 12:15
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тысяч военных на Ближний Восток

США отправляют в Кувейт более 4 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя дивизии подполковника Майка Бернса.
Коммерсантъ вчера в 20:22
Армия и оружие

Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
РИА Новости вчера в 17:05
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости вчера в 18:02
Технологии

Технологии 2020 года, которые ждет каждый россиянин

Дуров научит мир криптовалютам или разорится В 2020 году можно ожидать запуск TON (Telegram Open Network) Павла Дурова или любого другого криптовалютного решения, позволяющего анонимно, защищенно и быстро переводить деньги.
URA.Ru вчера в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
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