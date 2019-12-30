Наука

Газета.RuГазета.RuУченый назвала напиток, помогающий снизить давление

Врач выяснила, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Кроме того, Кивимяки узнала, что концентрированный сок благотворно влиял на работе сосудов. По ее словам, он содержит много полифенола, которые уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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с чего всё началось
Энн Кивимяки, магистр естественных наук провела
 исследование, в рамках которого она на протяжении десяти недель анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах.
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