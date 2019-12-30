с чего всё началось

Врач выяснила, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Кроме того, Кивимяки узнала, что концентрированный сок благотворно влиял на работе сосудов. По ее словам, он содержит много полифенола, которые уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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