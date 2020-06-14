Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.

с чего всё началось

Специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСиС Георгий Фролов объяснил опасность заражения коронавирусной инфекцией в бассейне.

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