Коронавирус
Москва 24Ученый объяснил опасность заражения коронавирусом в бассейне
Специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСиС Георгий Фролов объяснил опасность заражения коронавирусной инфекцией в бассейне.
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с чего всё началось
Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.ТК Звезда00:58
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Metaratings 12 июня в 17:17
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Египет возобновит авиасообщение
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Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Армия и оружие
В состав ВМФ России принята атомная подлодка «Князь Владимир»
В состав Военно-морского флота России включен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Дождь 12 июня в 09:58
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
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На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Экономика
В правительстве назвали новые сроки приватизации аэропорта «Оренбург»
Изначально процесс должен был завершится летом, однако сроки затянулись.
Orenburg.media 07:53
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
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Новый коллективный иск от владельцев Mustang 2011–2020 годов выпуска описывает ряд неисправностей шестиступенчатой механической коробки передач модификаций MT82 и MT82-D4.
Motor 05:00
Происшествия
Под Липецком сгорели дом, баня и сарай
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Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Общество
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На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета 12 июня в 22:30
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
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В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты
Пять человек пострадали при взрыве гранаты РГД-5 в одном из жилых домов Одесской области на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления полиции.
РИА Новости 13:59
Общество
Волгоградская область находится на первом этапе выхода из самоизоляции
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НовостиВолгограда.ру 12 июня в 07:52
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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