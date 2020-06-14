Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаУченый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне

Ученые оценили возможность подхватить коронавирус в бассейне. Инфекция передается чаще всего воздушно-капельным, но иногда и контактным путем. Поэтому первое правило - желательно соблюдать социальную дистанцию от других отдыхающих.
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с чего всё началось

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.
ТК Звезда00:58

Подробнее о событии

Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Lenta.ru04:51

Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

РИА Новости02:35

Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне

Московский Комсомолец04:33

Ученый оценил возможность заражения COVID-19 в бассейне

РЕН ТВ03:22

Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне

Комсомольская правда02:54

Учёный рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне

Life.ru03:34

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

ТК Звезда00:58
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Общество

Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 вчера в 05:58
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Политика

Путин прокомментировал события в США

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Коммерсантъ 07:43
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Общество

CNN: защита Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов может обойтись в $21,1 млн

Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе протестов, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, вероятно, обойдется в $21,1 млн.
ТАСС 10:09
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Политика

Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
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Политика

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 12 июня в 19:20
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
The GEEK 11 июня в 17:45
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Шоу-бизнес

Пугачёва поделилась кадрами с прогулки с дочкой по саду

Исполнительница выложила на своей официальной странице в соцсети кадры с прогулки.
News.ru 09:27
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Футбол

«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью

Sport24.ru 09:58
Здоровье

В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

Московский Комсомолец 08:51
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Политика

В Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

Газета.Ru 10:12
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Футбол

«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минут

«Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 0:1. Единственный мяч гости провели в добавленное ко второму тайму время.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Наука

Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса

РИА Новости 10:27
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин рассказал, как планирует жить после смерти жены

Paparazzi.ru 05:19
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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Общество

Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован с коронавирусом

Главу Сургута Вадима Шувалова госпитализировали с коронавирусом.
Znak.com 02:00
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

BFM.ru 07:30
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