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Газета.Ru
Газета.Ru

Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США

США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый.В источнике
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Газета.Ru

Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США

Газета.Ru07:13
Народные новости

Сивков предположил, как США могут «парализовать» Россию одним ударом

Народные новости04:59
ГЛАС.RU

Сивков: США может нанести удар, парализующий Россию

ГЛАС.RU04:39
Московский Комсомолец

Военный эксперт рассказал, как США могут парализовать Россию одним ударом

Московский Комсомолец04:15
Рамблер

США могут нанести по России парализующий удар

Рамблер04:12
Piter.tv

Описан парализующий Россию удар США

Piter.tv03:06
Lenta.ru

Описан парализующий Россию удар США

Lenta.ru02:55
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Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском10:02
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском10:00
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM05:59
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