Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Читать в источнике
Комментировать192

Подробнее о событии

Названа фитнес-формула, которая поможет скинуть до пяти сантиметра в талии

Пятый канал11:32

«Минус пять сантиметров на животе за три месяца»: Учёный Гисенского университета вывел успешную фитнес-формулу

Царьград03:09

Учёный назвал формулу избавления от жира на животе

RT на русском06:22

Быстро избавиться от жира на животе можно по схеме «2+2+4»

Вести.Ru03:37

Врач ответила на советы ученого по избавлению от жира

РБК10:06

Ученый рассказал, как можно быстро избавиться от жира на животе

Московский Комсомолец02:07

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости01:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:11, Ашберн

Формула «2+2+3» избавит от большого живота

Вести.UZ09:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 09:30
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Общество

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 12:50
Общество

Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака

Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
ГЛАС.RU 06:33
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
Спорт

В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

Красная весна 06:05
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Шоу-бизнес

Обнаженная Лобода верхом на единороге разочаровала фанатов

Новый клип известной певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало», ставший новогодним подарком для фанатов, разделил их на два лагеря: одни остались в восторге от творения артистки, другие же сочли видео чрезмерно пошлым.
ФАН 11:02
Культура

Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»

Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Актуальные Новости 09:23
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие

Убийство Сулеймани может привести к скачку цен на нефть

Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
News.ru 12:38
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Российская газета 12:52
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК 11:49
Футбол

Гарри Кейн получил травму бедра

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не сможет помочь своей команде в ближайшее время из-за травмы.
Евро-футбол.ру 12:07
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.
Мойка78 вчера в 22:04
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Российская газета вчера в 16:09
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Общество

Над Россией пройдет метеоритный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
Футбол

Ибрагимович забил в первой игре за «Милан»

После первого тайма в товарищеской игре «Милан» вел со счетом 5:0. Ибрагимович отметился голом.
Евро-футбол.ру 10:28
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
Игры

PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому

Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
OAnews 05:40
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Гаджеты

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
Российская газета 12:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали подросшего сына Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл решили провести новогодние каникулы за океаном - в Канаде.
Bimru.ru вчера в 05:52
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное