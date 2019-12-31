Общество
РИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Политика
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Школьников предложили учить безопасному использованию пиротехники
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники.
Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони отказалась отмечать Новый год с мамой
Похоже, наследница Виктории Бони не хотела отмечать Новый год в обстановке, где не было одного из главных атрибутов праздника - снега.
Финансы
Фондовые торги в России открылись в плюсе
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Технологии
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Политика
Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала
Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Армия и оружие
Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения
США заявили, что РФ и Китай должны ввести санкции против Ирана, а не проводить с ними морские учения.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
США ввели санкции против военного министра Кубы
Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
Армия и оружие
Украинские силовики трижды за сутки обстреляли ДНР
Общество
В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами
Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Технологии
Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.