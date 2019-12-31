Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Немецкий ученый назвал способ, как быстро избавиться от жира на животе

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ТК Звезда03:39

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

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Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
РИА Новости 03:39
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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники.
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В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
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Дочь Виктории Бони отказалась отмечать Новый год с мамой

Похоже, наследница Виктории Бони не хотела отмечать Новый год в обстановке, где не было одного из главных атрибутов праздника - снега.
Bimru.ru 03:54
Финансы

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 02:16
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда вчера в 05:03
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

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Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM вчера в 17:15
Технологии

Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений

Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
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На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Политика

Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала

Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Свободная Пресса 02:51
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NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
3DNews 01:06
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Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
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Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина.
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Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Армия и оружие

Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения

США заявили, что РФ и Китай должны ввести санкции против Ирана, а не проводить с ними морские учения.
Piter.tv вчера в 08:15
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
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США ввели санкции против военного министра Кубы

Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
РБК вчера в 17:52
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Украинские силовики трижды за сутки обстреляли ДНР

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В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами

Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.
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Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Общество

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Технологии

Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
3DNews 03:18
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Китайские астрономы открыли новые звезды, содержащие литий

Vevby.ru 00:46
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Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
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