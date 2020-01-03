Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
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В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
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Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

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Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
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Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

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Дело Шеремета. В Киеве провели следственный эксперимент с Кузьменко

В Киеве прошел следственный эксперимент с Юлией Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

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Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие

В Иране назвали число баз США на расстоянии ракетного выстрела

Тридцать шесть баз США находятся в зоне досягаемости Ирана, ближайшая — в Бахрейне.
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

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Политика

Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани

Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза 01 января в 02:38
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
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LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка

Goroday.ru вчера в 13:01
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Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней давности

На опубликованном видео 5-летней давности запечатлены дети Галкина и Пугачевой, которые вышли на улицу посмотреть на первый снег.
Дни24 вчера в 22:10
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Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни

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Бывший форвард «Ромы» Освальдо возобновил футбольную карьеру

Экс-нападающий сборной Италии Пабло Освальдо, как и ожидалось, возобновил футбольную карьеру.33-летний футболист подписал контракт до конца года с «Банфилдом».
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Disney был вне конкуренции в прошлом году

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Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 23:23
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Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море

Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 03:34
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