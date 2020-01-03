Общество
РИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Читать в источнике
Оценить502
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Политика
Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде
По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Происшествия
Дело Шеремета. В Киеве провели следственный эксперимент с Кузьменко
В Киеве прошел следственный эксперимент с Юлией Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
В Иране назвали число баз США на расстоянии ракетного выстрела
Тридцать шесть баз США находятся в зоне досягаемости Ирана, ближайшая — в Бахрейне.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Спорт
Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин
Политика
Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани
Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней давности
На опубликованном видео 5-летней давности запечатлены дети Галкина и Пугачевой, которые вышли на улицу посмотреть на первый снег.
Здоровье
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни
Футбол
Бывший форвард «Ромы» Освальдо возобновил футбольную карьеру
Экс-нападающий сборной Италии Пабло Освальдо, как и ожидалось, возобновил футбольную карьеру.33-летний футболист подписал контракт до конца года с «Банфилдом».
Кино
Disney был вне конкуренции в прошлом году
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Космос
Обнаружено одно из древнейших скоплений галактик во Вселенной
Credit: Nature NV К сожалению, наблюдения этого периода истории Вселенной сложны, так как галактики темных веков исключительно тусклые, однако с помощью острого зрения «Hubble» астрономам все же удалось приблизиться к теоретической временной границе появления первых светил, измерив возраст звезд в одном из самых отдаленных из известных скоплений галактик.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Общество
Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море
Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".