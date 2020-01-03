Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

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Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.