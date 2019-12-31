Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

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Происшествия В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.

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