Общество
РИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Политика
Путин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном операцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Кино
В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»
Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Политика
Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35.
Происшествия
В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков
Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию
Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски
Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Кино
Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году
Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Космос
Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Политика
Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.