Общество
РИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:06, Ашберн
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Политика
Трамп сделал заявление после убийства Сулеймани
В пятницу, 3 января, ВС США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Энергетика
Белоруссия остановила экспорт нефти
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Культура
Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала «Ведьмак»
Омский русский народный хор перепел песню из сериала "Ведьмак". "Партию Лютика" исполнил Валерий Подворный.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Финансы
Рубль начал расти по отношению к доллару и евро
На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
Кино
В эфир выходит продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном
В пятницу, 3 января, в эфире Первого канала покажут продолжение советского фильма "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Теннис
Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup
Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Автомобили ВАЗ и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Иркутской области, погибли три человека, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.
Общество
Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет
Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Помпео заявил о готовности США к любому ответу Ирана за Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готов к любой возможной реакции Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, сообщает «Украинские новости».
Политика
Захарова прокомментировала действия США в Багдаде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".
Авто
Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed
В России в Калининграде вот-вот начнется производство нового кроссовера KIA XCeed.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, производство нового кроссовера KIA XCeed начнется в Калининграде на заводе "Автотор" с 20 января текущего года.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 61,9057 руб., курс евро - 69,3406 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,57 коп.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.