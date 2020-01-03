Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Учёный назвал формулу избавления от жира на животе

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«Минус пять сантиметров на животе за три месяца»: Учёный Гисенского университета вывел успешную фитнес-формулу

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Ученый рассказал, как можно быстро избавиться от жира на животе

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Диетолог рассказал, как сбросить набранные за праздники килограммы

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Формула «2+2+3» избавит от большого живота

Вести.UZ09:34
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
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Политика

Трамп сделал заявление после убийства Сулеймани

В пятницу, 3 января, ВС США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
ТК Звезда 09:08
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт нефти

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Lenta.ru 10:03
Культура

Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала «Ведьмак»

Омский русский народный хор перепел песню из сериала "Ведьмак". "Партию Лютика" исполнил Валерий Подворный.
ТВ Центр 08:26
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Происшествия

В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
RT на русском 05:05
Общество

Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Газета.Ru 09:37
Финансы

Рубль начал расти по отношению к доллару и евро

На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
РЕН ТВ 04:23
Кино

В эфир выходит продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном

В пятницу, 3 января, в эфире Первого канала покажут продолжение советского фильма "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Piter.tv 04:37
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

ToDay News Ufa 01 января в 05:15
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
Теннис

Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
РИА Новости 08:40
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
SM News 09:08
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 01 января в 04:15
Происшествия

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Автомобили ВАЗ и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Иркутской области, погибли три человека, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.
РИА Новости 07:51
Общество

Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет

Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вечерняя Москва 08:57
Политика

Помпео заявил о готовности США к любому ответу Ирана за Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готов к любой возможной реакции Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 08:09
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
StarHit.ru 01 января в 07:00
Общество

СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, сообщает «Украинские новости».
Московский Комсомолец 10:00
Политика

Захарова прокомментировала действия США в Багдаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".
Газета.Ru 06:37
Авто

Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed

В России в Калининграде вот-вот начнется производство нового кроссовера KIA XCeed.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, производство нового кроссовера KIA XCeed начнется в Калининграде на заводе "Автотор" с 20 января текущего года.
Уфимские Заметки вчера в 01:48
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
ТВ Центр 01 января в 09:00
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 61,9057 руб., курс евро - 69,3406 руб

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,57 коп.
Финмаркет 01:21
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Происшествия

Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией

Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Коммерсантъ 09:26
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