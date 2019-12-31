Общество
РИА НовостиУченый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала
Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Футбол
Ибрагимович уже думает о первом матче за «Милан» после возвращения
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что уже думает о матче команды с «Сампдорией» 6 января.
Армия и оружие
В Иране назвали число баз США на расстоянии ракетного выстрела
Тридцать шесть баз США находятся в зоне досягаемости Ирана, ближайшая — в Бахрейне.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Общество
Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией
Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Общество
Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Единоборства
Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Емельяненко с Исмаиловым
Александр Шлеменко, боец смешанного стиля (MMA), высказался о предстоящем бое Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
С 1 февраля следующего года мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде устройств с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области.
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Армия и оружие
США перешли «красную черту» с убийством Сулеймани
В Ираке в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Армия и оружие
Иран обвинил США в попытках сорвать военные учения с Россией и Китаем
Как сообщил глава ВМС Ирана, участники учений провели отвлекающие маневры, которые не допустили срыва учений.
Единоборства
Джошуа выразил желание боксировать с Усиком
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Энергетика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Происшествия
МВД подсчитало число авиадебоширов в 2019 году
По данным пресс-службы ведомства, к административной ответственности за нарушение порядка во время полёта с января по декабрь прошлого года было привлечено 812 человек.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»
Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Болтон поздравил причастных к гибели Сулеймани
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поздравил всех, кто имел отношение к операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Технологии