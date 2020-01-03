Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

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Политика СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича показала свои пышные формы В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.

Политика Россия еще на год продлила ответное продэмбарго Ответные контрсанкции были введены указом Президента России в 2014 году как реакция на антироссийские санкции.