Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода.

с чего всё началось

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода. По его словам, для начала следует расспросить своих старших родственников, после чего посетить архивы.

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

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