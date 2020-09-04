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РИА Новости
РИА Новости

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
РИА Новости20:14
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Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века

Газета.Ru01:16
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России предрекли сокращение населения на 40 млн к 2100 году

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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

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Ученый из США заявил, что к 2100 году население РФ сократиться на 40 млн

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Предсказано сокращение населения России на 40 миллионов человек к XXII веку

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Ученый предсказал, на сколько сократится население России к 2100 году

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В США предсказали России миллионные человеческие потери: И это без учёта пандемии

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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

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