Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.В источнике
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
РИА Новости20:14
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