Общество
Российская газетаУченый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
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Ученый: Использованные защитные маски перед выбрасыванием нужно замочить в растворе с перекисью водорода
Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях.Агентство Москвавчера в 01:20
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Ученый: Использованные защитные маски перед выбрасыванием нужно замочить в растворе с перекисью водорода
Агентство Москвавчера в 01:20
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