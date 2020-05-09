Общество
Российская газетаУченый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
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Ученый: Использованные защитные маски перед выбрасыванием нужно замочить в растворе с перекисью водорода
Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях.Агентство Москвавчера в 01:20
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Ученый: Использованные защитные маски перед выбрасыванием нужно замочить в растворе с перекисью водорода
Агентство Москвавчера в 01:20
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Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Игры
Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X
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Боба Фетт вернется во втором сезоне «Мандалорца»
Охотник за головами Боба Фетт, известный по вселенной «Звездных войн», появится во втором сезоне «Мандалорца».
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Путин возложил цветы к Вечному огню
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В Москве завершился воздушный парад Победы
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В челябинской области умер одиннадцатый пациент с COVID-19
Челябинск, 9 мая 2020, 09:43 — REGNUM В Челябинской области скончалась женщина 68 лет.
REGNUM 02:43
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
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Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Общество
В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
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Трансляция обращения Президента начнётся в 10:00
Послушать обращение Президента России Владимира Путина, которое начнется в 10:00 можно на сайте «Моё 9 мая» Глава государства поздравит граждан с Днём Победы.
Tverlife 02:50
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году
Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.
ФАН вчера в 10:12
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98 человек с коронавирусом скончались в России за сутки
98 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:52
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне
Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41
Армия и оружие
Какие корабли вооружат гиперзвуковым «Цирконом»
В Минобороны РФ рассказали, какие субмарины и надводные корабли получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".
Российская газета вчера в 03:27
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
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Воздушный парад прошел в Петербурге
Газета.Ru 03:45
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Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
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Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
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Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
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Над Курском отменили полет авиации в День Победы
«Из-за несоответствия метеоусловий пролет авиации отменяется», — утром сообщили в Доме Советов в субботу, 9 мая.
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Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
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Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке
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Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, досрочно вернувшийся из аренды в Турции, рассказал о подробностях своего перехода в каталонский клуб в 2015 году.
Soccer.ru вчера в 17:39
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
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Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
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Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
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