Общество
РИА НовостиУченый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия". Ученый пояснил, что от потепления насекомые просыпаются, но погибают из-за невозможности прокормиться.
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с чего всё началось
А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Брата свердловского депутата Госдумы арестовали за кражи
Армия и оружие
США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»
«По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, являвшийся также заместителем главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — говорится в заявлении Белого дома.
Армия и оружие
Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Шоу-бизнес
Фанаты попросили Бузову сделать тест на беременность
В конце января пользователи социальных сетей заподозрили певицу и телеведущую Ольгу Бузову в беременности, обратив внимание на ее изменившуюся фигуру.
Армия и оружие
Американцы уничтожили С-400 с вертолета
Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Здоровье
В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая
В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
Гаджеты
IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
Политика
В правительстве предложили упростить получение российского гражданства
Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Общество
Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить
Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Авто
Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
Общество
У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии
Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Космос
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Здоровье
Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом
Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.