Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия". Ученый пояснил, что от потепления насекомые просыпаются, но погибают из-за невозможности прокормиться.
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с чего всё началось

Икра окончена: теплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы

А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Аномально теплая зима может привести к исчезновению комаров

АБНвчера в 20:31

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Известиявчера в 22:27

Эксперт: теплая зима может привести к исчезновению комаров

REGNUMвчера в 22:09

В России из-за аномальной погоды могут исчезнуть комары

Аргументы и Фактывчера в 20:37

Комары могут исчезнуть из-за теплой зимы в России. К чему это приведет?

Телеканал 360°00:12

Ученый: в России могут исчезнуть комары

Комсомольская правдавчера в 20:23

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

РИА Новостивчера в 19:42
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Происшествия

Брата свердловского депутата Госдумы арестовали за кражи

URA.Ru вчера в 23:19
Армия и оружие

США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

«По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, являвшийся также заместителем главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — говорится в заявлении Белого дома.
Daily Storm вчера в 21:56
Армия и оружие

Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

RT на русском вчера в 23:36
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru вчера в 16:37
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

РИА Новости вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Фанаты попросили Бузову сделать тест на беременность

В конце января пользователи социальных сетей заподозрили певицу и телеведущую Ольгу Бузову в беременности, обратив внимание на ее изменившуюся фигуру.
Известия 05 февраля в 09:16
Армия и оружие

Американцы уничтожили С-400 с вертолета

Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".
Утро.ru вчера в 05:32
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Российская газета 05 февраля в 19:37
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Российская газета вчера в 10:36
Здоровье

В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
Гаджеты

IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля

Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
3DNews вчера в 08:38
Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Известия вчера в 23:15
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
Авто

Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
АвтоВзгляд вчера в 04:37
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета вчера в 12:30
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Российская газета вчера в 22:32
Здоровье

Жительница Воронежа родила ребенка, которого выносила вне матки

Inc-news.ru 00:40
Шоу-бизнес

Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru вчера в 10:13
Армия и оружие

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
RT на русском вчера в 02:24
Здоровье

Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Южный Федеральный 04 февраля в 12:55
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:15
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