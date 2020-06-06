Коронавирус

ИзвестияИзвестияУченый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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с чего всё началось

Россия официально достигла плато по COVID-19. Что будет дальше?

О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Телеканал 360°15:28

Подробнее о событии

Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и в мире

News.ru18:35

Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Известия19:14

Названа причина выхода России на плато позже других стран

URA.Ru18:50

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Lenta.ru18:40

Эксперт сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Online47.ru18:35

Эксперт сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

ТК Звезда19:33

Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

РИА Новости18:02
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Bimru.ru вчера в 11:27
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Наука

На границе Мексики и Гватемалы найдено самое древнее сооружение майя

Ученые-археологи обнаружили самый древний и самый крупный храм индейцев майя. Об открытии написал научный журнал Nature.
Mockva.ru 03 июня в 18:34
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Общество

Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом

На ТЭЦ-3 в Норильске были проведены работы по обработке поверхности, на которой произошёл разлив дизельного топлива.
Pravda.Ru 02:58
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,9K
Политика

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
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Гаджеты

Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ 05:12
4
Наука

Обнаружены два ранее неизвестных извержения в Йеллоустоуне

Два ранее неизвестных мегаизвержения обнаружены исследователями в Йеллоустоуне.
Evo-rus.com 10:15
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Наука

Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
1,1K
Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Известия 19:48
Общество

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
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Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

ИА Красная Весна 10:01
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Гаджеты

Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения

Rusargument 05:05
Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
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Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре

В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
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Гаджеты

Huawei уронила в России цены на флагманские смартфоны и не только

При покупке новых флагманских смартфонов серии P40 (Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E) получают скидки до 10 000 рублей, а также носимые устройства и аксессуары в подарок.
iXBT.com 05:45
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Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
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Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
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Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
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Киберспорт

В Uncharted 4 нашли зараженного из The Last of Us — это прокомментировал разработчик

Поклонник Uncharted 4 обнаружил в игре труп щелкуна — зараженного из вселенной The Last of Us.
CyberSport.ru 11:49
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
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Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета 17:15
Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
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