Коронавирус

ИзвестияИзвестияУченый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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с чего всё началось

Россия официально достигла плато по COVID-19. Что будет дальше?

О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Телеканал 360°15:28

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Эксперт сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Российская газета20:55

Эксперт сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

ТК Звезда19:33

Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

РИА Новости18:02

Названа причина выхода России на плато позже других стран

URA.Ru18:50

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Lenta.ru18:40

Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и в мире

News.ru18:35

Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Известия19:14
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Газета.Ru 11:07
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Армия и оружие

Военные инженеры прибыли в Заполярье для восстановления моста

Разрушенный из-за половодья в Мурманской области мост помогут восстановить военные инженеры Западного военного округа, которые прибыли в регион со спецтехникой.
Российская газета 02:53
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
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Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия 19:48
Происшествия

В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин

РИА Новости 22:03
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Политика

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
98
Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
1,1K
Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 15:41
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
371
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,6K
Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
1
Общество

«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет

Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия 19:12
1,8K
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ 17:54
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Игры

В Google Play началась бесплатная раздача сразу 17 игр

В Google Play началась бесплатная акция по раздаче сразу 17 интересных игр.
Evo-rus.com 01:40
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»

RT на русском 16:20
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
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Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

РИА Новости 21:28
Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
3,3K
Общество

Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 21:03
Политика

Кадыров объявил о помощи кавказским регионам из ОАЭ

Интерфакс 19:44
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
7
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
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Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко станцевали под песню азербайджанца

Известная семейная чета - музыкальный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевала под песню российского певца азербайджанского происхождения Бабека Мамедрзаева "Потанцуй со мной", сообщает Sputnik Азербайджан.
Sputnik Азербайджан вчера в 14:53
1
Происшествия

Бывшего депутата тюменской гордумы арестовали до конца июля

NashGorod.ru 05:08
3
Шоу-бизнес

Валерия рассказала о просьбе Шнурова помочь шоу-бизнесу

Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в своем Instagram-аккаунте рассказала о просьбе своего коллеги Сергея Шнурова помочь шоу-бизнесу.
Lenta.ru 21:12
4
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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