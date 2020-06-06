Коронавирус
ИзвестияУченый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Телеканал 360°15:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Газета.Ru 11:07
Армия и оружие
Военные инженеры прибыли в Заполярье для восстановления моста
Разрушенный из-за половодья в Мурманской области мост помогут восстановить военные инженеры Западного военного округа, которые прибыли в регион со спецтехникой.
Российская газета 02:53
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Происшествия
Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате
Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия 19:48
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
РИА Новости 22:03
Политика
В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»
Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
Общество
«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия 19:12
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ 17:54
Игры
В Google Play началась бесплатная раздача сразу 17 игр
В Google Play началась бесплатная акция по раздаче сразу 17 интересных игр.
Evo-rus.com 01:40
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»
RT на русском 16:20
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
РИА Новости 21:28
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Общество
Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом
Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 21:03
Политика
Кадыров объявил о помощи кавказским регионам из ОАЭ
Интерфакс 19:44
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко станцевали под песню азербайджанца
Известная семейная чета - музыкальный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевала под песню российского певца азербайджанского происхождения Бабека Мамедрзаева "Потанцуй со мной", сообщает Sputnik Азербайджан.
Sputnik Азербайджан вчера в 14:53
Происшествия
Бывшего депутата тюменской гордумы арестовали до конца июля
NashGorod.ru 05:08
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о просьбе Шнурова помочь шоу-бизнесу
Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в своем Instagram-аккаунте рассказала о просьбе своего коллеги Сергея Шнурова помочь шоу-бизнесу.
Lenta.ru 21:12
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50