О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

с чего всё началось

Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

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