Коронавирус
ИзвестияУченый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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с чего всё началось
О чем заявили в ВОЗ Источник фото: РИА "Новости" В настоящее время Россия "демонстрирует плато" по новым случаям коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Телеканал 360°15:28
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Кино
Умер советский актер Михаил Кокшенов
Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru вчера в 06:04
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Общество
Куряне смогут наблюдать лунное затмение
Как рассказали в Курском планетарии, лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной.
ТРК Сейм (Курск) 06:18
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Гаджеты
Это уже эпидемия. Вслед за Samsung Galaxy S20 и OnePlus 8 Pro странный зелёный экран поразил iPhone 11
Пользователи некоторых iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max заметили странный зелёный оттенок на экранах своих смартфонов.
iXBT.com 22:21
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:46
Общество
В Северной Осетии найдено массовое захоронение немецких солдат
Массовое захоронение немецких солдат случайно нашли строители в Северной Осетии. Об этом 6 июня передает телеканал «Звезда».
ИА Красная Весна 23:29
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.
Интерфакс 03 июня в 01:48
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
Политика
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы
Следователи предъявили обвинение 25-летнему жителю Красноярского края в убийстве и изнасиловании школьницы, которая была найдена мертвой в заброшенном колодце, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 15:50
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском 15:02
Общество
Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 23:21
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»
Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».
RT на русском 22:25
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили вчера в 23:00
Происшествия
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Официальным основанием для изъятия детей стали опасность обрушения крыши в доме, а также отказ матери от медосмотров детей на дому и их лечения.
Российская газета вчера в 07:49
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
РИА Новости 22:03