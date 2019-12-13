Общество

REGNUMREGNUMУчитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса. Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
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