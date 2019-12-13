Общество
REGNUMУчитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса. Учитель возмутился тем, что ученик заявил о своих политических взглядах в присутствии депутата от «Единой России».
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Учитель из Шахт объяснил, почему сорвался на школьнике после открытого урока депутата
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Финальный трейлер «Ведьмака» опубликовали в Сети
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Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
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Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Фигурное катание
Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение
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Шоу-бизнес
Миро назвала Бабкину пластиковой
Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Общество
Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Космос
На Юпитере зарегистрировали появление нового гигантского шторма
Во время 22-го приближения к планете зонда «Juno» зарегистрировали присутствие у южного полюса бури, выросшей за 2 года до размеров Центрального федокруга России.
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Спорт
WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020
Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Политика
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Политика
А что, если Россия и Украина не подпишут газовый контракт?
Как сообщала "Русская Весна", на встрече в "нормандском" формате президент России Владимир Путин в стихах предложил Украине скидку на газ.
Здоровье
Волна отравлений снюсом до Севастополя пока не докатилась
В одной из табачных лавок на Центральном рынке Севастополя продавец предложила целый ассортимент круглых чёрных с цветными элементами дизайна баночек снюса на любой вкус, отличающихся крепостью и ароматическими добавками.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Космос
Россия и Япония разработают лунного робота
НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Общество
В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro Max
Цены на смартфон iPhone 11 Pro Max в России опустились до рекордно низкой отметки за все время с момента начала продаж, сообщил портал Hi-Tech Mail.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.