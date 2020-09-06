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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Минпросвещения РФ разрешило школьникам не сдавать тест на коронавирус

Российские школьники могут не проходить тесты на коронавирусную инфекцию до конца учебного года, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Дирекции школ не будут требовать от учеников справки об отсутствии COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
Подробнее о событии
РБК

Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

РБК07:52
Газета.Ru

Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Газета.Ru05:56
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Коммерсантъ07:16
Комсомольская правда

Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Комсомольская правда06:43
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

ТАСС05:33
РЕН ТВ

Стало известно, будут ли требовать у школьников тесты на COVID

РЕН ТВ05:22
Российская газета

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Российская газета08:50

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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NASA получило патент на дешевый и быстрый маршрут до Луны

Патент на новый метод, который позволит быстрее и дешевле выполнять полеты к Луне, получило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 2 сентября, сообщает Business Insider.
ИА Красная Весна22:19
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