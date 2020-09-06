Минпросвещения РФ разрешило школьникам не сдавать тест на коронавирус
Российские школьники могут не проходить тесты на коронавирусную инфекцию до конца учебного года, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Дирекции школ не будут требовать от учеников справки об отсутствии COVID-19.В источнике
С чего всё началось
От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус
От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
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