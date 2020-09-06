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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Ранее в Минздраве заявили, что вакцинация будет добровольной, первыми ее получат люди из группы риска — врачи и учителя. Они могут быть вакцинированы осенью, до завершения всех испытаний.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАССвчера в 05:33
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Комсомольская правда

Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Комсомольская правдавчера в 06:43
Российская газета

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Российская газетавчера в 08:50
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:16
РБК

Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

РБКвчера в 07:52
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

ТАССвчера в 05:33
Эхо Москвы

Российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на коронавирус в течение всего учебного года

Эхо Москвывчера в 05:32
Газета.Ru

Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Газета.Ruвчера в 05:56

Россия защитит Белоруссию от НАТО, уничтожив Ригу, Варшаву и Брюссель

Виктор Баранец, военный эксперт «Комсомольской правды», сообщил, что если РФ возьмется за защиту Белоруссии от вторжения НАТО, то столицы Бельгии, Литвы, Латвии и Польши превратятся в пепел.
Discover24вчера в 03:17
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Цифровая катастрофа: компьютерные данные могут составить половину от массы Земли уже к 2245 году

Английский физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета вывел теорию о том, что уже к 2245 году половину массы нашей планеты могут составить биты цифровых данных, и дал этому довольно необычное объяснение.
Машины и Механизмывчера в 15:53

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный 4 сентября 2020 года, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство "Синьхуа".
Газета.Ruвчера в 07:24
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новостивчера в 08:27
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Лидер ХДС не исключила обсуждения «Северного потока - 2» из-за инцидента с Навальным

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что власти ФРГ вынесут на повестку дня будущее проекта "Северный поток - 2" из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАССвчера в 12:29
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Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

На Украине Александр Горбаруков "Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
REGNUMвчера в 11:32
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Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
РИА Новости18:53

В офисах интернет-магазина «Холодильник.ру» прошли обыски

Обыски в офисе интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.ру» провели следователи и оперативники транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу 3 сентября сообщает издание «Коммерсант».
ИА Красная Весна5 сентября в 09:03
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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