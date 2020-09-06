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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Ранее в Минздраве заявили, что вакцинация будет добровольной, первыми ее получат люди из группы риска — врачи и учителя. Они могут быть вакцинированы осенью, до завершения всех испытаний.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАССвчера в 05:33
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РБК

Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

РБКвчера в 07:52
Российская газета

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Российская газетавчера в 08:50
Эхо Москвы

Российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на коронавирус в течение всего учебного года

Эхо Москвывчера в 05:32
Комсомольская правда

Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Комсомольская правдавчера в 06:43
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

ТАССвчера в 05:33
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:16
Газета.Ru

Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Газета.Ruвчера в 05:56

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

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РИА Новостивчера в 18:54
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Tesla построит обновленную Model Y в Германии

Недавно основатель компании Tesla Илон Маск в своём Twitter рассказала, что намеревается открыть в Германии завод по производству компактных кроссоверов Tesla Model Y. При этом автомобили европейской сборки будут отличаться от электрокаров, сделанных в США.
SpeedMe4 сентября в 13:34

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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