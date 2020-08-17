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Известия
Известия

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

В новом учебном году школьных учителей в России обяжут носить медицинские маски. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на «горячую линию» Минпросвещения. Ученики могут находиться в школах без масок.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.
ТАСС05:40
Подробнее о событии
Газета.Ru

Российским учителям придется носить маски в новом учебном году

Газета.Ru07:08
Известия

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

Известия05:59
URA.Ru

Учителей обяжут носить маски в новом учебном году

URA.Ru06:14
Комсомольская правда

Учителей обяжут носить маски в новом учебном году

Комсомольская правда06:57
Lenta.ru

Раскрыты правила ношения масок для российских школьников и учителей

Lenta.ru05:52
ТАСС

Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

ТАСС05:40
МИР 24

Грузинские учителя будут носить в школах маски

МИР 2414 августа в 07:59

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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В Белоруссии более 600 человек обратились в СК с заявлениями о травмах

«Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания», — отмечается в сообщении.
Известия06:47
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ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Газета.Ru06:39
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Российский политолог указал на большую ошибку Тихановской

«Большая ошибка Тихановской – мазать черной краской все 26 лет правления Лукашенко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя новое видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, где она заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.
Взгляд.ру04:54

Тербунские и липецкие поисковики обнаружили обломки самолета

Члены тербунского клуба «Зверобой», липецкого отряда «Заря» и поисковики-волонтеры СУ СК РФ по Липецкой области у села Солдатское Тербунского района во время августовской «Вахты Памяти» обнаружили место падения сбитого советского самолета.
Gorod4805:15