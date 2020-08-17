Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
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В новом учебном году школьных учителей в России обяжут носить медицинские маски. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на «горячую линию» Минпросвещения. Ученики могут находиться в школах без масок.В источнике
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Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году
Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.
ТАСС05:40
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