Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

В новом учебном году школьных учителей в России обяжут носить медицинские маски. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на «горячую линию» Минпросвещения. Ученики могут находиться в школах без масок.