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Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили на горячей линии Минпросвещения. Там рассказали, что обязывать детей носить маски не будут.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.
ТАСС05:40
Подробнее о событии
Царьград

Новосибирских учителей обяжут носить маски в школе

Царьград08:55
RT на русском

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

RT на русском07:41
URA.Ru

Учителей обяжут носить маски в новом учебном году

URA.Ru06:14
Комсомольская правда

Учителей обяжут носить маски в новом учебном году

Комсомольская правда06:57
Газета.Ru

Российским учителям придется носить маски в новом учебном году

Газета.Ru07:08
Известия

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

Известия05:59
ТАСС

Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

ТАСС05:40

«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

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РИА Новости08:46
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BFM.ru10:19
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Мини-принтер для одежды и кожи заинтересовал Xiaomi

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3DNews07:53

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Lenta.ru23:30
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РБК10:23
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