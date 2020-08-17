Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили на горячей линии Минпросвещения. Там рассказали, что обязывать детей носить маски не будут.