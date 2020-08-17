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Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили на горячей линии Минпросвещения. Там рассказали, что обязывать детей носить маски не будут.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.
ТАСС05:40
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Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
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