Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
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Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили на горячей линии Минпросвещения. Там рассказали, что обязывать детей носить маски не будут.В источнике
С чего всё началось
Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году
Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.
ТАСС05:40
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